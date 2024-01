Basket Serie A: la classifica dopo la 14^ giornata

Al termine della 14ª giornata della Serie A UnipolSai e Umana reyer Venezia , in testa alla classifica Serie A Basket stagione 2023/24. Venezia ha vinto in trasferta il match contro Sassari (62-73) . La Germani Brescia ha sconfitto Milano per 72-64 , La Virtus Segafredo Bologna viaggia con 20 punti in classifica (vincente 83-66 contro Pesaro)

Al 4° posto la Dolomiti Energia Trentino (sconfitta a Scafati per 75-62) con un record di 9-5 seguita dal trio a 16 punti composto da Generazione Vincente Napoli Basket (tornata alla vittoria contro Tortona con il punteggio finale di 81-76), EA7 Emporio Armani Milano e UNAHOTELS Reggio Emilia (nettamente sconfitta per 116-93 a Varese). Con un record di 7-7, invece, si trovano la Vanoli Basket Cremona (che ha battuto Brindisi 75-58), la Givova Scafati Basket e l’Estra Pistoia (che ha sbancato in volata Treviso con il punteggio di 86-89). Alle loro spalle ci sono quattro squadre a quota 10 punti: Bertram Derthona Tortona, Openjobmetis Varese, Carpegna Prosciutto Pesaro e Banco di Sardegna Sassari. Gli ultimi due posti sono occupati dalla NutriBullet Treviso Basket (record 4-10) e il fanalino di coda Happy Casa Brindisi, fermo ad un record di 2-12.