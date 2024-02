Alla Hero Abu Dhani Hudayriyat Island 2024: al via Peter Sagant e tanti campioni

C’è grande fermento per la prima edizione di HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island, ed ancora di più dopo aver avuto la conferma degli atleti che saranno al via. L’appuntamento del prossimo 11 febbraio 2024 ha infatti attratto nomi importanti e promettenti della scena internazionale XCO, che pedaleranno nel circuito dell’impianto sportivo alla ricerca di preziosi punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dal 9 all’11 febbraio 2024 andrà in scena la prima edizione di HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island, sponsorizzata da Modon, un fine settimana dedicato alla mountain bike, che ha attratto l’interesse di molti e importanti i nomi degli atleti élite, grazie alla prova di XCO Class 1 che varrà come assegnazione di importanti e utili punti per la qualifica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Infatti, al via quella che è l’unica gara di mountain bike UCI del Medio Oriente, sventoleranno le bandiere di ben 21 nazioni, rappresentate dai migliori esponenti della disciplina XCO che si sfideranno domenica 11 febbraio sul tracciato Trail X sull’isola di Hudayriyat, ad Abu Dhabi.

Tra gli iscritti confermati per la gara di Cross Country Olimpico spicca il nome del tre volte campione mondiale di ciclismo su strada Peter Sagan, che non ha mai nascosto velleità di conquistare un podio olimpico nella disciplina che – dopo aver abbandonato il ciclismo su strada – lo ha visto esordire come biker élite.

GLI EROI

La griglia di partenza maschile Cross-country Olimpico conta ben 14 campioni Nazionali e tre campioni continentali: David Campos per l’Europa, Ben Oliver per l’Oceania e Philip Buys per l’Africa.

Philip Buys

“Non vedo l’ora di partecipare all’edizione inaugurale della HERO Abu Dhabi. – dichiara Buys – Questa sarà anche la mia prima visita ad Abu Dhabi e sono molto entusiasta di poter gareggiare in questa zona. Penso che sarà un evento unico e diverso dalle altre gare XCO, e sono felice di essere tra i primi corridori a partecipare a questo evento emozionante. Il fuso orario molto simile e la distanza di viaggio dal Sudafrica fanno sì che il mio viaggio non sarà faticoso, e questo ha reso più facile la mia decisione di partecipare. A questo si aggiunge l’organizzazione di alto livello e le date, che si incastrano perfettamente alla mia preparazione per il resto della stagione.”

Tra gli altri nomi presenti anche l’azzurro Luca Braidot, attuale campione nazionale italiano e vincitore del bronzo mondiale lo scorso anno, che dichiara: “Arriverò alla gara di Abu Dhabi dopo un mese di preparazione in Liguria, prima con la nazionale italiana e successivamente con il mio team. La mia condizione ovviamente non sarà ancora al top, ma ci tengo a ben figurare. Ho già avuto la possibilità di visionare il percorso a novembre, sicuramente unico nel suo genere, mi è piaciuto molto, soprattutto per la sua location. Sarà una gara molto veloce e spettacolare con molti riders che si potranno giocare la vittoria.

Non vedo l’ora che sia 11 febbraio per iniziare la mia stagione e giocare le mie carte.”

Lotta per il podio anche per Gustav Pedersen, campione nazionale danese XCO, e per Diego Alfonso Arias Cuervo, campione nazionale XCO della Colombia.

LE EROINE

Parterre di assoluto valore anche tra le fila femminili, con la campionessa italiana XCO in carica Martina Berta, che già vanta il titolo mondiale della disciplina nel 2023. Nella stessa griglia élite anche la danese Sofie Pedersen, attuale campionessa europea Under23 XCO, e Ingrid Jacobsen, sette volte campionessa nazionale norvegese XCO, attualmente in carica e pronta per il suo inizio di stagione: “Non vedo l’ora di visitare e gareggiare ad Abu Dhabi, sarà la mia prima gara della stagione, e sono sicura che sarà molto divertente!”

A sfidarle, la campionessa UCI World Series Lejla Njemčević, pronta per la sua seconda esperienza HERO, e l’australiana Rebecca Henderson.

“Correre ad Abu Dhabi è un’opportunità davvero entusiasmante per me. Il mio piano iniziale era rimanere in Australia per tutta l’estate, ma quando si è presentata questa occasione non ho potuto rifiutare. Sarà la mia prima gara del 2024, quindi andrò senza aspettative, ma solo opportunità. Dopo averci volato tante volte, non vedo l’ora di visitare finalmente gli EAU e iniziare la mia stagione 2024.” dichiara Henderson.

UN EVENTO INTERNAZIONALE Le gare di XCO Cross-country Olimpico dell’11 febbraio di HERO Abu Dhabi Hudayriyat Island avrà una copertura televisiva in diretta sui canali sportivi di 46 paesi in 4 continenti. Le gare XCO verranno inoltre trasmesse online su Red Bull TV