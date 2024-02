EuroCup Itelyum sconfitta dallo ZZ Leiden

L’ Itelyum Varese esce sconfitta dalla sfida con lo ZZ Leiden per 81-77 nel Gameday 5 di FIBA Europe Cup. Quattro i giocatori in doppia cifra per la squadra allenata da coach Tom Bialaszewski: 17 punti (con 5 rimbalzi e 3 recuperi) per Mannion, 16 punti per Hanlan, 13 punti (con 5 rimbalzi) per McDermott e 10 punti (con 10 rimbalzi) per Spencer.

IL TABELLINO

ZZ Leiden: Jones 18, Ververs 5, Van der Schaile NE, Schaftenaar 15, Bos 2, van Bree 19, Kruithof 7, van Zeil NE, Boone Gardner 11, Gross 4. Coach: Robert Douglas Spradley.

Itelyum Varese: Young 2, Mannion 17, Spencer 10, Woldetensae 5, Moretti 7, Librizzi 2, Virginio, Hanlan 16, McDermott 13, Brown 5. Coach: Tom Bialaszewski.