La Milano Marathon corre col il Comitato Maria letizia Verga aiuta a guarire un bambino in più dalle leucemie e linfomi

Milano, 31 gennaio 2024. Domenica 7 aprile torna la Milano Marathon, l’appuntamento annuale che vede le strade del capoluogo lombardo protagoniste di una competizione serrata, in cui migliaia di runner si ritrovano per vivere una giornata all’insegna dello sport e dell’agonismo, senza dimenticare la solidarietà.

Per il dodicesimo anno consecutivo, infatti, si svolgerà l’Unicredit Relay Marathon, lo spin-off solidale della gara meneghina, dove atleti o semplici amatori potranno scegliere di correre a favore di una delle oltre 90 associazioni non profit aderenti al Milano Marathon Charity Program.

Tra queste spicca il Comitato Maria Letizia Verga l’associazione, con sede a Monza, che si impegna nella lotta alle leucemie e ai linfomi infantili e che, grazie ai fondi raccolti per la ricerca in quarant’anni di attività, è riuscita a curare oltre 2.000 bambini con una percentuale di guarigione dell’85%.

Mettere a disposizione le proprie gambe – ma soprattutto il cuore – per il Comitato Maria Letizia Verga durante la prossima Milano Marathon, permetterà di sostenere il suo progetto “SPORT THERAPY”, nato con lo scopo di dimostrare che l’allenamento di precisione costante e personalizzato, svolto sin dall’inizio del trattamento antitumorale, è in grado di migliorare la resilienza nei bambini e nei ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche. Attraverso un’attività fisica mirata somministrata dal medico dello sport in collaborazione con il pediatra emato-oncologo, infatti, è possibile favorire il pieno recupero di questi giovani pazienti, scongiurando l’elevato pericolo di patologie croniche legate alla sedentarietà e permettendo loro di reinserirsi al meglio, una volta guariti, nella propria comunità di appartenenza.

L’Unicredit Relay Marathon partirà alle 9.45 e prevederà una staffetta non competitiva in cui i quattro membri della squadra dovranno percorrere quattro frazioni tra i 6 e i 14 km.

Non resta quindi che iniziare ad allenarsi e pre-iscrivere la propria squadra visitando la pagina www.comitatomarialetiziaverga.it/milanomarathon2024/, dove si trovano tutte le informazioni per entrare a far parte della grande famiglia del Comitato Maria Letizia Verga e, con il proprio contributo, riuscire a guarire – ogni giorno – un bambino in più.

Sconfiggere la leucemia infantile è possibile, ma per farlo bisogna correre!