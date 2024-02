Motomondiale: cancellato il Gran Premio d’Argentina

Il Motomondiale perde un Gran Premio. Miente Gran Premio d’Argentina inserito nel calemdario della Motogp 2024: FIM, l’IRTA e Dorna Sports confermano la cancellazione della prova sudamericana, che era in calendario nel primo fine settimana di aprile (da venerdì 5 a domenica 7). A causa delle attuali circostanze in Argentina, il Promotore dell’evento ha comunicato che al momento non è in grado di garantire i servizi richiesti per lo svolgimento del Gran Premio nel 2024 secondo gli standard della MotoGP. Originariamente in programma come terzo appuntamento stagionale dopo Qatar e Portogallo e subito prima di Austin, il GP d’Argentina (vinto nel 2023 da Marco Bezzecchi) non verrà sostituito nel calendario 2024, che scende quindi a ventuno gare.