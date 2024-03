Serie A: Lazio- Milan , le probabili formazioni

Foto , Antonio Fraioli: lazio – Milan 24-01.2023

Stasera ore 20.45 Stadio Olimpico ll’anticipo della 27^ giornata Serie A Lazio – Milan.

Digerita la sconfitta al ‘Franchi’ contro la Fiorentina , i bianvocelesti non intendono perdere salire una delle ultime occasioni pèer prendere posto sul treno destinazione Europa . La vittoria contro il Bayern Monaco la strada da seguire per averi ragione di un Milan in salute.

Quì Lazio: Sarri potrebbe riavere a dispisizione e dal primo minuto Gila da schierare al centro della difesa affianco a Romagnoli.. Sugli esterni soliti ballottaggi. Marusic e Hysaj . A centrocampo ballottaggio Vecino– Cataldi , fuori dalla competizione Luis Alberto Luis Alberto. Certa la presenza di Guendouzi In attacco va verso il ritorno dal 1′ Zaccagni con lo slittamento di Felipe Anderson a destra. Davanti Immobile ancora favorito su Castellanos. Indisponibili Rovella e Patric.

Quì Milan:”Pioli , non sembra avere grossi dubbi , buone notizie con il recupero di kalulu e Tomori che certamente andranno in panchina. L’ide del tecnico rososnero è quelli di schierare , tra i pali l’inamovibile Maignan , la solita difesa a quattro formata da Calabria, Thiaw (in ballottaggio con Kajier) , Gabbia e Theo Hernandez. Il tandem di centrocampo sarà composto dal duo Bennacer-Adli, mentre in attacco confermato il pacchetto formato da Leao, Loftus-Cheek, Pulisic e Giroud.

LAZIO – MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.:Mandas, Sepe, Lazzari, Casale, Ruggeri, Pellegrini, Vecino, Coulibaly, Kamada, Castellanos, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (Kajier) , Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud. Allenatore: Pioli.