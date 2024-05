Champions League: Bayern Monaco – Real Madrid 2-2

Grande spettacolo e discorso rimandato tra otto giorni al Santiago Bernabeu nella sida di tirono per decidere chi tra Bayern Monaco e Real Madrid conquisterà a finale Chhampions League. All’Allianza Arena finisce 2-2. Blancos in vantaggio con Vinicius: il filtrante di Kroos è perfetto , l’attaccante solo davanti a Neuer non sbaglia. Nella rirpesa il Bayern pareggia al (53′) , con lo splendido gol di Sané che si accentra e fa secco Lunin con un sinistro secco sul suo pal, poi Lucas Vazquez commette fallo in area su Musiala , Turpin concede il calcio di rigore , Kane dal dischetto spiazza Lunin (57′). Ancelotti sua la carica e il real si sposta in campo di una decina di metri in avanti . Entra Camavinga per Nacho (Tchouameni arretra in difesa) entrano anche Brahim Diaz al posto di Bellingha) e Modric. I cambi danno ragione al tecnico : Vinicius indossa i panni di rifinitore pescando in area Rodrygo , Kim lo (ingenio) stende , calcio di rigore dal dischetto Vinicius calcia forte e centrale e fa 2-2., risultato che chiude la sfida.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-REAL MADRID 2-2

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 6; Kimmich 6, Dier 6, Kim 4, Mazraoui 5,5; Laimer 6,5, Goretzka 5,5 (1′ st Guerreiro 6); Sané 6,5 (42′ st Davies sv), Muller 5,5 (35′ st Gnabry sv), Musiala 7,5; Kane 7. A disp.: Perettz, Ulreich, Upamecano, Choupo-Moting, Zaragoza, Tel, Pavlovic. All.: Tuchel 6

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin 6; Lucas Vazquez 5, Rudiger 6, Nacho 6 (20′ st Camavinga 5,5), Mendy 6; Valverde 5,5, Tchouameni 6, Kroos 7 (31′ st Brahim Diaz 6); Bellingham 5 (30′ st Modric 6); Rodrygo 6,5 (42′ st Joselu sv), Vinicius 7,5. A disp.: Courtois, Kepa, Militao, D. Ceballos, Fran Garcia, Arda Guler. All.: Ancelotti 6

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 24′ e 37′ st rig. Vinicius (R), 8′ st Sané (B), 12′ st rig. Kane (B)

Ammoniti: Mazraoui (B), Kroos (R), Kim (B), Lucas Vazquez (R)