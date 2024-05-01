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Champions League: Borussia Dortmund-PSG , le probabili formazioni

byRedazione
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Borussia Dortmund  PSG, seconda semifinale , in programma mercoledì 1 maggio 2024 (dalle ore 21:00) al Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund-PSG: probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique

ARBITRO: Anthony Taylor (Inghilterra)

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