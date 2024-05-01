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SERIE B – designazioni 36^ giornata

byRedazione
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Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 36ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma mercoledì 1 maggio.

CREMONESE – PISA     h. 12.30

VOLPI (foto)

ZINGARELLI – LAUDATO

IV:      CERBASI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      ABISSO

ASCOLI – COSENZA      h. 15.00

PICCININI

YOSHIKAWA – RICCIARDI

IV:      RENZI

VAR:     NASCA

AVAR:      CHIFFI

CATANZARO – VENEZIA    h. 15.00

AYROLDI

BACCINI – BARONE

IV:       VOGLIACCO

VAR:      PATERNA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR:       DI VUOLO (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

COMO – CITTADELLA    h. 15.00

COSSO

MASTRODONATO – BITONTI

IV:     VINGO

VAR:     DI PAOLO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     FERRIERI CAPUTI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

SPEZIA – PALERMO     h. 15.00

PEZZUTO

RASPOLLINI – MINIUTTI

IV:      LOVISON

VAR:     MARINI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:     LONGO S. (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

SUDTIROL – TERNANA    h. 15.00

MONALDI

ROSSI C. – DI GIOIA

IV:     DJURDJEVIC

VAR:     MIELE  

AVAR:      PAGANESSI

BARI – PARMA     h. 18.00

RAPUANO

LO CICERO – SCARPA M.

IV:     DI CICCO

VAR:     SERRA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:     MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

FERALPISALO’ – BRESCIA     h. 18.00

MINELLI

LOMBARDO – LUCIANI

IV:     BOZZETTO

VAR:      MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:       DI MARTINO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

LECCO – SAMPDORIA    h. 18.00

TREMOLADA

GALETTO – CORTESE

IV:       COLANINNO

VAR:      GARIGLIO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:      ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

REGGIANA – MODENA     h. 18.00

BARONI

LIBERTI – BELSANTI

IV:     BURLANDO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      PAGNOTTA

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