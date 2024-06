Real madrid – Borussia Dortmund la finale Champions League. Le probabili formazioni

Finale di Champions League: Real Madrid – Borussia Dortmund , una partita speciale che puù determinare tanti record per i blancos di Carlo Ancelotti tecnico più vincente nella competizione europea. La squadra di Madrid si presenta per la 15/esima per la conquista della Coppa . Il Borussia Dortmund alla ricerca della gloria dopo l’unico successo nel 1997 in finale contro la Juventus.





LE PROBABILI FORMAZIONI



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. All. Terzic

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior. All. Ancelotti

Calcio d’inizo ore 21:00