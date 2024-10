Basket, tornano le Coppe

Dopo la vittoria conbtro Salonicco la Reyer Venezia ,impegnata martedì in terra slovena contro Olimpia Lubiana che nel Round 1 ha sorpreso molti superando il Cluj. Perfetto inizio quindi per la formazione di Mitrovic, che nella scorsa edizione aveva vinto appena una gara.

Subito occasione di riscatto dopo la sconfitta in LBA Serie A per Reggio Emilia, pronta ad aprire il cammino in Champions League contro i lituani del Rytas Vilnius.

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE

Trento in campo per confermare le belle impressioni suscitate all’esordio in EuroCup contro Gran Canaria (nonostante la sconfitta) e in LBA Serie A (successo su Reggio Emilia). Alla T Quotidiano Arena arriva il Trefl Sopot, sconfitto ai supplementari nel Round 1 da Ulm grazie al canestro a 2″ dalla sirena di Justinian Jessup.

Il parquet del PalaFerraris si accende per l’inizio del viaggio in Champions League di Tortona: i primi avversari saranno i NINERS di Chemnitz.

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE

L’Olimpia debutta in trasferta contro l’AS Monaco, .sfida delicata per Milano,

VENERDÌ 4 OTTOBRE

L’esordio nella competizione per Bologna sarà in casa contro l’Anadolu Efes Istanbu.. Le V Nere giocheranno all’Unipol Arena e non alla Segafredo Arena, che nel 2023/24 ha regalato delle memorabili notti europee.

I MATCH per competizioni

EUROLEGA

AS Monaco-EA7 Emporio Armani Milano (giovedì 3 ottobre, 19:00)

Virtus Segafredo Bologna-Anadolu Efes Istanbul (venerdì 4 ottobre, 21:00)

EUROCUP

Cedevita Olimpija Lubiana-Umana Reyer Venezia (martedì 1 ottobre, 20:00)

Dolomiti Energia Trento-Trefl Sopot (mercoledì 2 ottobre, 20:00)

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Pallacanestro Reggiana-Rytas Vilnius (martedì 1 ottobre, 20:00)

Bertram Derthona Tortona-NINERS Chemnitz (mercoledì 2 ottobre, 20:30)