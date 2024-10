Milan Fonseca:”cotro il Leverkusen sarà un buon test”

La prima uscita in Champions non è andata bene ai rossoneri sconfitti a San Siro dal Liverpool. Ora Fonseca si concentra sulBayer Leverkusen , avversario del Milan nel secondo impegno in Champion League.” Per battere il Leverkusen dovremo fare una gara difensivamente perfetta”.

“Sono sempre fiducioso. Questa partita è una partita diversa. È vero che abbiamo fatto bene nelle ultime partite in campionato, ma la Serie A è molto diversa da queste partita. Mi hanno inviato le parole di Xabi Alonso e sono sempre le stesse quando si parla di squadre italiane, sono brave difensivamente, sono brave nel contropiede. Noi non vogliamo essere così, difenderemo di più perché giochiamo contro una squadra molto forte, ma quando abbiamo la palla vogliamo giocare a calcio. Sono curioso per domani. Sarà una gara diversa rispetto al campionato”.”Dobbiamo fare difensivamente una partita perfetta, ma io preparo la squadra anche per attaccare e fare gol. Quando abbiamo la palla vogliamo essere una squadra offensiva e attaccare il Bayer”.