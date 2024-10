Serie A: Parma -Cagliari 2-4. Piccoli castiga i Ducali

(Serena Albino)- Nel posticipo della 6ª giornata di Serie A il Cagliari incamera ossigeno puro e batte il Parma 3-2. Al Tardini match vibrante con i sardi in vantaggio tre volte e conquistare il primo successo in questa stagione. La squadra allenata da Nicola al (34′) passa in vantaggio: cross ,millimetrico di Luvumbo colpo di testa vincente di Zortea, Il Parma subisce e rischia di capitilare nuovamente con la conlcusione di Piccoli , l’attaccante centra il palo sfiora il raddoppio, colpendo un palo su leggerezza di Suzuki.

Nella ripresa, il Parma torna in campo con diverso appiglio e inizia a comandare il gioco . Protagonista Man, l’attaccante rimette in parità la partita al 62’ su un perfetto e geometrico meraviglioso assist di Coulibaly. Il Cagliari non ci sta e Piccoli riporta in vantaggio il Cagliari , la rete non viene convalidata per fuorigioco. Il Parma risponde con Sohm, che si divora il vantaggio. Non sbaglia Marin (appena entrato) e realizza il 2-1 per i rossoblù, con una stamgata sotto l’incrocio dei pali al 75’.Il match si fa vibrante, i sardi sfiorano il tris con Gaetano, solo davanti a Suzuki . All’87’:Palomino commette fallo in area e il Var assegna un calcio di rigore. A trasformarlo ci pensa Hernani, per il 2-2. Bemmeno il tempo di mettere la palla al centro e il Cagliari si riporta in vantaggio : giocata Gaetano-Piccoli, con l’attaccante che riporta subito i sardi avanti 3-2. È la rete che vale la prima vittoria in campionato per i rossoblu, che lasciano così l’ultima posizione in classifica. Continua invece il digiuno del Parma.

IL TABELLINO

PARMA-CAGLIARI 2-3

Parma (4-2-3-1): Suzuki 5; Delprato 5, Osorio 5, Balogh 5,5 (15’ st Sohm 5,5), Valeri 5,5 (1’ st Coulibaly 6,5); Hainaut 5,5 (33’ st Hajs sv), Hernani 6,5; Man 7, Bernabe 5,5, Mihaila 5,5 (1’ st Almqvist 6); Bonny 5,5 (25’ st Charpentier 6).

A disp.: Chichizola, Corvi, Di Chiara, Leoni, Valenti, Camara, Keita. All.: Pecchia.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet 6; Zappa 5, Mina 6,5 (28’ st Palomino 5), Luperto 6, Obert 6 (20’ st Gaetano 6,5); Adopo 6,5, Makoumbou 6; Zortea 6,5, Viola 6,5 (20’ st Augello 6), Luvumbo 6,5 (28’ st Marin 7); Piccoli 7,5.

A disp.: Ciocci, Sherri, Deiola, Prati, Azzi, Kingstone, Felici. All.: Nicola.

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 34’ Zortea (C), 17’ st Man (P), 30’ st Marin (C), 42’ st Hernani (P), 43’ st Piccoli (C)

Ammoniti: Bernabe (P), Coulibaly (P), Obert (C), Piccoli (C), Haj (P)

Note: il Var annulla per fuorigioco un gol di Mina (C) al 7’. Altra rete non convalidata dall’arbitro a Piccoli (C) al 64’, sempre per fuorigioco.