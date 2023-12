Conference League: Fiorentina- Genk 2-1

La Fiortentina batte il Genk 2-1 quinta giornata Gruppo F di Conference League .

Inizia bene la squadra ospite , al 5′ Federa servito in profodità solo davanti a Christensens centra il palo . Più vivace il genk approfitta di una Fiorentina più compassata esfiora il vantaggio con Paintsil, che non riesce però a superare il portiere danese.

La partita e veloce con Barak e Nico Gonzales che tentato la soluzione dalla distanza. L’arbitro Kooij del match non sembra all’altezza , frave errore non espelle Federa per due falli netti da cartellino giallo nel giro di tre minuti, poi non concede il calcio di rigore , Ikone messo giù da Munoz.

Al 43’ il genk passa in vantaggio : : Baah (appena entrato) scappa sulla fascia e passa in area per Kayembe, che elude l’intervento dei difensori viola e realizza con un tocco sotto.

La risposta Viola non si fa attendere: prima Barak con grande risposta del portiere ospite,, dal calcio d’angolo para ancora su Mina ma non sul tap in di Martinez Quarta. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

La ripresa si apre con un’altra occasione per la Fiorentina , il colpo di testa Narak ancora un grande intervento dell’estremo difensore.

All’ 82, slalom di Kayode e Sadick lo mette giù in area. Calcio di rigore trasformato magistralmente da Nico Gonzales.

Finale nervosissimo con capannelli di rissa . Biraghi viene ammonito (era in diffida) ma il risultato non cambia: finisce 2-1 ed è soltanto la rete di Pesic al 98’ in Cuckaricki-Ferencvaros 1-2 ad impedire alla Fiorentina di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale (attualmente c’è la certezza soltanto dell’accesso alle fasi ad eliminazione diretta). Sarà quindi necessario un risultato positivo a Budapest all’ultima giornata per permettere ad Italiano e i suoi di saltare un turno eliminatorio grazie al primo posto (attualmente i viola sono a 11 punti mentre gli ungheresi a nove).

IL TABELLINO

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen 6; Parisi 5 (dal 1’ st Kayode 7), Mina 6.5, Martinez Quarta 7 (dal 1’ st Milenkovic 6), Biraghi 6; Maxime Lopez 6.5 , Duncan 6 (dal 13’ st Arthur 6.5); Ikoné 5.5 (dal 37’ st Brekalo sv), Barak 6.5 (dal 13’ st Beltran 6.5), N.Gonzalez 7;5 Kouamé 6.5. A disposizione: Terracciano, Ranieri, Pierozzi, Infantino, Amatucci, Sottil, Nzola. All. Italiano

Genk (4-4-2): Van Crombrugge 7; Munoz 6, Cuesta 5, Sadick 5, Kayembe Ditu 6.5; Heynen 6, Galarza 5, Hrosovsky 6 (dal 33’ st El Khannous sv), Paintsil 6.5, Arokodare 5.5 (dal 13’ st Zeqiri 5), Fadera 5.5 (dal 42’ pt Baah 6.5). A disposizione: Vandevoordt, Chambaere, McKenzie, El Ouadhi, Arteaga, Ouattara, El Hadj, Collins Sor, Oyen. All. Vrancken

Arbitro: Kooij

Marcatori: 45’ Kayembe Ditu (G), 45’+4 Martinez Quarta (F), 82’ Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Fadera (G), Martinez Quarta (F), Vrancken (G), Barak (F), Italiano (F), Munoz (G), Paintsil (G), Zeqiri (G), Milenkovic (F), Galarza (G), Cuesta (G), Biraghi (F), Kouamé (F)