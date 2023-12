Mourinho, Roma:” sono arrabbiato con i giocatori che non ha dato l’anima”

José Mourinho è arrabbiato con quei suoi giocatori dopo il pareggio contro il Servette , i quali secondo il tecnico non hanno dato l’anima nel match contro gli svizzeri , ma mandarli via non si può. “Qualcuno pagherà? Da noi non puoi far pagare, lo può fare Guardiola, che se non è contento di un giocatore ne arriva un altro senza problemi. Da noi questo non si può fare. Da noi c’è solo l’allenatore che può martellare… Io continuerò a martellare su questa gente”, ha detto il tecnico della Roma.