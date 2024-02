L’Udinese, rimborsa i tifosi del rateo abbonamento

L’Udi nese Calcio comunica – in seguito alla decisione della Corte Sportiva d’Appello Figc, che in parziale accoglimento del reclamo del club ha disposto la chiusura per due gare del settore Curva Nord del Bluenergy Stadium – che gli abbonati in Curva Nord avranno diritto al rimborso del rateo di abbonamento corrispondente alla gara Udinese – Monza”. Lo fa sapere la società friulana con una nota sul proprio sito ufficiale. “Il club – si legge ancora nella nota – ha preso atto delle decisioni della Giustizia Sportiva, rispetto alle quali si riserva piu’ approfondite valutazioni di impugnativa ed in merito a soluzioni che possano tutelare Udinese e la sua tifoseria. È profonda la convinzione della società d’aver agito nel rispetto dei principi sportivi, in tutte le fasi rilevanti e nelle ore immediatamente seguenti alla gara oggetto di attenzione. A tal proposito, la società ringrazia la Questura di Udine per la rapida individuazione dei responsabili, banditi poi anche a vita dal Bluenergy Stadium dall’Udinese. Confidiamo che le Istituzioni Sportive possano lavorare a una revisione delle regolamentazioni e dei principi applicati dalla Giustizia Sportiva al fine di prevedere la non punibilità di quei club che virtuosamente e grazie alla collaborazione con la Pubblica Autorità giungano al puntuale riconoscimento dei responsabili delle condotte. Ad essere danneggiati, infatti, non possono essere un club e la larga parte sana di una tifoseria per colpa di pochi individui”.