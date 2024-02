Sassuolo senza Henrique, Berardi e Tojan

Problemi per Dionisi in vista della sgida contro il Bologna di sabato.Squalificato Matheus Henrique, un’altra assenza importante per il Sassuolo sara’ quella di Berardi, fuori ancora per alcune settimane, dopo l’intervebnto chirirgico . In difesa pesa l’assenza di Toljan -.Da valutare le condizioni di Defrel, Racic e Obiang possibili assenti. Dovrebbe invece essere a disposizione l’ultima arrivato, il difensore Marash Kumbulla ceduto in prestito dalla Roma.