Szczesny, Juventus:” con l’Inter non è la partita scudetto , mancano ancora tante partite””

Wojciech Szczesny ai micfrofoni TNT Sport , ha parlato dellla sfida contro l’Inter – match scudetto tra bianconeri e nerazzurri:” “L’Inter è una squadra attrezzatat e molto forte ma non mi sento di dire che ha qualcosa in più di noi. Le reti realizzate dai nerazzurri sono tante – ha aggiu nto il portiere polacco – noi andiamo a San Siro sperando di portare a casa un risultato importante”. “Sto studiando sia Calhanoglu che Lautaro, sono buoni rigoristi. Calhanoglu è molto bravo, non c’è nemmeno bisogno di studiare troppo come li calcia perché sa come tirare e alla fine non lo pari lo stesso”.