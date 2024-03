Geroge Russel:”la forma è buona, speriamo nel passo gara per concretizzare

George Russell (Mercedes) aprirà la seconda fila alla partenza del Gp del Bahrain, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz.

“Sono molto felice e in fabbrica hanno fatto un lavoro super per darci una macchina che fa il suo. Ma davanti c’è sempre Max. Abbiamo fatto un gran lavoro al simulatore, abbiamo lavorato per migliorarci e domani vedremo. In qualifica abbiamo fatto bene, speriamo di non aver compromesso il passo gara. In gara se ci sarà l’opportunità ci proveremo, ma penso che per tutti la gara sarà per il secondo posto”.