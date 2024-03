Sainz, Ferrari:”la Q3 non è andata perfettamente”

In seconda fila, alla quarta casella in griglia alle spalle della Mercedes di George Russell, anche Carlos Sainz è deluso dal risultato: “Penso che tutti ci aspettassimo la pole di Max, ma mi sentivo in lotta dopo Q1 e Q2. Ma non abbiamo trovato i decimi che di solito trovo, ho fatto un giro conservativo per salvare la gomma e in Q3 poi non sono riuscito. Da 29.3 a 29.5, c’è qualcosa che non va. La Q3 non è andata perfettamente”.