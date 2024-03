Serie A: Udinese-Salernitana 1-1, Kamara rispondea Tchaouna

Match salvezza Udsinese- Salernitana , finisce 1-1 , al Blu Energy Stadium un punto che muove la classifica per entrambe ma serve a poco sia per i fiulani che per i campani.

La Salernitana passa in vamtaggio con Loum Tchaouna fa sognare la Salernitana dopo dieci minuti, poi l’Udinese domina e pareggia con la stupenda rovesciata di Kamara (48’pt) nel recupero. Finisce 1-1, perché i campani sprecano mezz’ora in superiorità numerica per l’espulsione di Ebosele, con Candreva a mancare il gol al 94′. Liverani resta così a sei punti dalla salvezza.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1) – Okoye 6; Joao Ferreira 6, Giannetti 6, Perez 5; Ebosele 5, Lovric5.5, Walace 5.5, Payero 6 (21′ st Ehizibue 6), Kamara 6.5 (31′ st Zemura 6); Thauvin 6.5; Lucca 5.5. A disposizione: Silvestri, Padelli, Oier Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Samardzic, Kabasele, Pereyra. All. Cioffi.

SALERNITANA (4-3-1-2) – Ochoa 6.5; Zanoli 6 (41′ st Sambia sv), Manolas 6 (27′ st Pasalidis 6), Pellegrino 5, Bradaric 6; Coulibaly 6 (27′ st Gomis 5), Maggiore 6 (41′ st Legowski), Basic 6.5; Candreva 6; Tchaouna 7, Weissman 5 (27′ st Ikwuemesi 5.5). A disposizione: Costil, Allocca, Martegani, Simy, Dia, Kastanos, Vignato. All. Liverani.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 10′ Tchaouna (S), 48′ pt Kamara (U).

Ammoniti: Payero (U). Giannetti (U), Pellegrino (S), Walace (U), Joao Ferreira (U).

Espulso: Ebosele al 20′ st per doppia ammonizione.