Fiorentina, Italiano:” andare in finale Conference League sarebbe straordinario”

Vincenzo Italiano prepara la gara di andata semifinale Conference League ,. Il tecnico viola ci crede nel raggiungere per la seconda volta consecutiva la finale della competizione europea. Non sarà facile contro il Bruges: – Le parole del tecnico in conferenza stampa:” La vittoria col Sassuolo ci ha dato fiducia ed entusiasmo, stiamo bene e dobbiamo affrontare l’appuntamento con spirito positivo. Andare in finale sarebbe straordinario“. Buone notizie dall’infermeria: “Siamo quasi tutti a disposizione e pronti per questo match. Nzola è tornato in gruppo ed è a disposizione.- Dobbiamo sfruttare il calore dei nostri tifosi”.