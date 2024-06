Ancelotti:”è stata dura più del previsto”

Sono cinque i trionfi in Champions League di Carlo Ancelotti da allenatore, quindicesino trionfo nella competizione europea per i Blancos. Il tecnico italiano aa fine partita:

Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto il Borussia , nel secondo tempo abbiamo cambiato ritmo . Ho chiesto a Vinicius di dare di più”

” Spero di non svegliarmi da questo bellissimo sogno , aver vinto cinque Champions non è importante quanto passare serate come queste – ha proseguito Ancelotti -. Questo trionfo ha lo stesso sapore degli altri, con grande sofferenza e grande gioia. La chiave è la storia di questo club, io faccio quello che posso”.

Oggi però il Dortmund ha fatto meglio nel primo tempo, facevano quello che volevano difendendosi e ripartendo in velocità. Siamo stati bravi a difendere sui calci piazzati che era un loro punto di forza”.

Nel finale l’abbraccio con Kroos: “L’ho ringraziato per tutto perché lascia dopo questa partita e per noi è difficile accettarlo. Lascia vincendo la Champions, come hanno fatto in pochi in carriera”.