Finale Champions League. Il Real Madrid trionfa a Wembley. Battuto il Borussia 2-0

La storia continua . I Blancos sono campioni d’Europa per la quindicesima volta , la quinta da allenatore per Carlo Ancelotti

A Wembley finisce 2-0 per le Merengue contro un volenteroso Borussia Dortmund. Le reti di Carvajal e Vinicius piegano i gialloneri.

IL MATCH

Real con i favori del pronostico , ha dovuto subire il Borissua per tutto il primpo tempo. Le veloci ripartenze dei gialloneri hanno messo in seria difficoltà le retroguardia del Madrid. Vinicius e Rodrigo sono stati bloccati , pochi rifornimenti per i due big in maglia bianca ri, così come Bellingham ingabbiato in mezzo al campo . Recuperata palla il Borussia ha innescato veloci ripartenze con verticalizzazioni . Adeyemi al 21′ imbeccato da Hummels si è divorato il vantaggio a tu per tu con Courtois , poi due minuti più tardi Fullkrug (in sospetto fuorigioco) ha colpito un palo interno clamoroso.

Nella rirpesa il ritmo è calato. Al 74′ ‘ il Real è passato in vantaggio: angolo di Kroos Carvajal sul primo palo anticipa la difesa tedesca.Sotto di una rete e con poco tempo a disposizione Terzic ha sbilanciato ulteriormente il suo Dortmund, senza trovare la giusta reazione . Il Real , squadra più esperta , chiude il match all’83’: Maatsen sbaglia l’appoggio in orizzontale , Bellingham reccoglie l’invito e serve Vinicius , destro all’angolo basso che mette la parola fine al match.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-REAL MADRID 0-2

Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maaatsen; Sabitzer, Emre Can (35′ st Malen); Sancho (42′ st Bynoe-Gittens), Brandt (35′ st Haller), Adeyemi (27′ st Reus); Fullkrug. A disp.: Meyer, Lotka, Wolf, Nmecha, Ozcan, Sule, Moukoko, Watjen. All.: Terzic.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos (40′ st Modric), Camavinga; Bellingham (40′ st Joselu); Rodrygo (45′ st Militao), Vinicius (49′ st Vasquez). A disp.: Lunin, Kepa, Fran Garcia, Ceballos, Guler, Diaz, Tchouameni, Alaba. All.: Ancelotti.

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 29′ st Carvajal, 38′ st Vinicius

Ammoniti: Schlotterbeck, Sabitzer, Hummels (D); Vinicius (R)