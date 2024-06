La Fiorentina sbanca al Gewiss. Atalanta battuta 3-2. Dea al quarto posto

Ultimo atto della stagione 2023/2024, il recvupero della 29/esima giormata Serie A. Al Gewiss Stadium , la Fiorentina ha battuto 3-2 l’Atalanta.

Nel recupero della 29a giornata di Serie A cala il sipario sulla Serie A 2023-2024. Al Gewiss Stadium, la Fiorentina ha battuto 3-2 l’Atalanta,. La Dea fallisce il sorpasso in classifica alla Juventus e chiuda al quarto posto.

I gol tutti nel primo tempo: apre Belotti al 6′ colpo di testa su traversone di Castrovilli. L’Atalanta si scuote e al (12′) pareggia con Lookmann lanciato a rete da De Keteleare..ì La Fiorentina non molla e ritorna in vantaggio al (19′) con Nico Gonzales l’argentino al volo buca Carnesecchi su cross di Biraghi. Il match è piacevole giocato a viso aperto e su azione , Scalvini dal limite (32′) piazza un preciso destro alle spalle del giovane Martinelli. A pochi secondi dal termine del primo tempo , la Viola ritorna in vantaggio: Beltran calcia di potenza da pochi metri all’interno dell’area, la palla finsice sui piedi di Belotti facile per il Gallo realizzare la personale doppietta.Nella ripresa traversa di Pasalic e occasioni per Miranchuk e Scamacca. Nel finale brutto infortunio a Scalvini , uscito dal terreno di gioco , si teme per il suo ginocchio e la partecipazione ai prossimi Campionati europei del giovane difensore. Al termine del match i saluti di tutti i giocatori e del pubblico a Daniele Orsato , che ha diretto l’ultima partita in Serie A. Il fischietto di Dchio chiuderà la carriera ai prossimi Campionato Europie di calcio in Germania.

IL TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 2-3

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi (29′ st Djimsiti), Hien, Scalvini (39′ st Hateboer); Holm (12′ st Miranchuk), Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere (29′ st El Bilal), Lookman (11′ st Scamacca). A disp.: Musso, Rossi, Bakker, Adopo, Mendicino, Zappacosta. All.: Gasperini

Fiorentina (4-2-3-1): Martinelli; Kayode (43′ st Faraoni), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan (32′ st Ikoné); Nico Gonzalez (43′ st Barak), Beltran (32′ st Infantino), Castrovilli (21′ st Kouame); Belotti. A disp.: Terracciano, Christensen, Dodo, Milenkovic, Bonaventura, Arthur, Comuzzo, Parisi. All.: Italiano

Arbitro: Orsato

Marcatori: 6′ e 47′ pt Belotti (F), 12′ Lookman (A), 19′ Nico Gonzalez (F), 32′ Scalvini (A)

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Ranieri (F)