Amichevole, Genoa sconfitto 2-0 dal Brescia

Il Genoa di Alberto Gilardino sconfitto al ‘Rigamonti’ dal Brescia 2-0 in una sfida segnata dall’uscita in barella nella ripresa per infortunio del difensore uruguaiano del Grifone Matturro. Moncini nel primo tempo e Borrelli su rigore nella ripresa hanno regalato la prestigiosa vittoria ai padroni di casa .Domenica ancora un’amichevole per i rossoblù a Monaco contro i locali, poi il 9 agosto l’esordio in Coppa Italia in casa contro la Reggiana.