Istinto puro. Autobiografia di Sébastien Frey, uno dei più grandi portiere della Serie A

Con Federico CalabresePrefazione di Andrea Della Valle e Roberto Baggio

“Don’t give up. Questo è il mio credo. Ed è ciò che mi ha permesso di esprimermi ai massimi livelli.”

“È stato molto bello ascoltare la tua voce, il percorso che hai iniziato, e sono certo che questo libro possa essere di grande aiuto a molti giovani. E non solo. Felice di averti incontrato in questa meravigliosa vita” dalla prefazione di Roberto Baggio

Da un piccolo parcheggio di un quartiere francese fino a San Siro, un sogno diventato realtà. Fin dalla sua nascita, Sébastien Frey aveva il pallone nel suo destino. Come suo padre Raymond e suo nonno André prima di lui, la passione per il calcio si è fatta sentire fin da giovanissimo.

La sua carriera nelle giovanili è iniziata a Cannes. Ma per fare il salto di carriera, Frey ha avuto il coraggio di lasciare la Francia da giovanissimo per imporsi in Italia, in uno dei campionati più competitivi d’Europa. E ha vinto la sfida. Inizia con l’Inter, il Parma ed infine il lungo legame con la Fiorentina. La carriera di Sébastien Frey è stata ricca di gioie, intervallate da brutte cadute che però non hanno mai snaturato il suo carattere, il suo essere determinato in ogni circostanza. Dall’Inter al Verona, dal Parma fino alla strepitosa storia con la Fiorentina, dove ha indossato la fascia di capitano e ha avuto un ruolo decisivo in quella grande famiglia, per terminare al Genoa la sua splendida avventura in Italia.

Carisma, leadership, umiltà: un’adolescenza dura che ha plasmato il Seba uomo prima del Seba calciatore. Una vita fatta di gioie e dolori, rapporti idilliaci e altri che hanno inciso ancora di più sul suo carattere.

Sébastien, da piccolo, aveva un sogno: giocare a calcio. E lo ha fatto, diventando uno dei migliori portieri della sua generazione.

AUTORI

Sébastien Jacques André Frey, classe 1980, è un ex portiere francese. Annoverato tra i più forti della sua generazione, ha militato per quasi tutta la sua carriera in Italia, vestendo le maglie di Inter, Verona, Parma, Fiorentina e Genoa.

Federico Calabrese, classe 2000, è un giornalista pubblicista. Ha esordito in libreria nel 2022 con Volare libero (Minerva), l’autobiografia ufficiale di Gianluca Pagliuca.