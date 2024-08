Olimpiadi Parigi 2024 , gli azzurri in gara oggi 2 agosto

Grande Italia nella 4×400 mista: gli azzurri Sito, Polinari, Scotti e Mangione hanno chiuso al terzo posto la loro semifinale, conquistandosi l’ultimo atto con un ottimo 3’11”59 (ultimo tempo di qualifica).

Dariya Derkach si è qualificata per la finale del salto triplo femminile. L’azzurra ha saltato un ottimo 14.35 (6° miglior risultato), migliorando il proprio primato stagionale e staccando il pass per l’appuntamento conclusivo. Niente da fare invece per Ottavia Cestonaro, che si è fermata a 13.63.

Niente da fare per Federica Del Buono nella seconda semifinale dei 5000 metri femminili, l’azzurra ha chiuso nelle ultime posizioni e non è riuscita a raggiungere Nadia Battocletti in

Diego Lenzi è stato sconfitto ai quarti di finale della categoria +92 kg nel torneo olimpico di boxe. L’azzurro ha perso con verdetto unanime contro il tedesco Tiafack: 5-0 (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 29-28). Sfumato il bronzo, che sarebbe stato raggiunto in caso d

Non brillano le azzurre nella cronometro dell’extreme slalom. Stefanie Horn ha concluso la sua prova in 17ma piazza, pagando qualche errore nella parte finale del percorso. Ancor più indietro Marta Bertoncelli, che termina la prova al 28mo posto.

Sarà la coppia Andreeva/Shnaider a sfidare domenica il duo azzurro Errani/Paolini in finale nel doppio. Le russe, in gara senza bandiera, hanno superato le spagnole Bucsa/Sorribes in due set (6-1

Buona prova del fresco campione olimpico del K1 Giovanni De Gennaro nella cronometro valevole per la qualificazione dell’extreme slalom maschile. Il bresciano ha chiuso col quinto tempo finale.

Tutto fermo per quanto riguarda le gare di windsurf a Marsiglia a causa del poco vento. La direzione di gara non ha ancora stabilito un nuovo orario per la partenza delle regate. Per l’Italia Nicolò Renna e Marta Maggetti in corsa per le medaglie.