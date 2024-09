Como, Fabregas:” abbiamo dominato l’intera gara”

“Sono arrabbiato perché abbiamo dominato l’intera gara e quando si gioca così il calcio ti deve dare qualcosa. Stasera non è successo, ma giocando così in futuro saranno molte di più le gare vinte di quelle che perderemo”. Parole del tecnico del Como Cesc Fabregas in conferenza stampa dopo la sconfitta di Udine che lascia il suo Como in ultima posizione assieme al Venezia. “L’Udinese non ha creato praticamente nulla – ha aggiunto – noi abbiamo giocato sempre e solo per cercare la vittoria.. Io penso che questa sia la strada giusta”.