Spalletti:” ora c’è solo da guardare avanti”

La Naxzionale di calcio itakliana con Luciano Spalletti è pronta a ripartire , dopo la delusione agli Europei 2024, pronta al debutto in Nations League 2024/25 :”£”Ho trascorso una brutta estate . Quando si parla di fallimento europeo bisogna fare un’analisi un po’ più corretta, perché secondo me andrebbe riferito solo a quella gara lì, con la Svizzera, che è stata bruttissima. Contro la Spagna abbiamo fatto male, siamo stati messi sotto, poi però la loro vittoria del torneo ridimensiona un po’ quella brutta partita. Contro la Svizzera invece non abbiamo onorato la nostra forza e la nostra storia: mi sento responsabile di ciò che è successo. Tutto ciò che mi succede intorno dipende sempre da me al 100%, forse dò un 1% anche ai miei collaboratori, ma i giocatori non hanno questa responsabilità. Probabilmente gli ho messo troppa pressione addosso e non gli ho dato la possibilità di gustarsi la maglia dell’Italia”.

Ora c’è dunque da guardare avanti: “Io devo essere attento nel prendere cose nuove per portare un messaggio differente, devo essere il primo a credere che si abbia una forza differente rispetto a ciò che abbiamo fatto vedere. Sono il primo a non volersi arrendere di fronte a qualsiasi difficoltà e ad avere fiducia nel lavoro che posso portare avanti. Non hanno responsabilità i giocatori che erano con me in Germania e nemmeno quelli che sono rimasti a casa. Ora si volta pagina e visto che adesso bisogna analizzare anche la carta d’identità credo sia questo il momento per fare qualcosa di differente. Questo, inevitabilmente, andrà a escludere altri calciatori. Vado a creare un nuovo gruppo, una nuova squadra, trasferendo loro meno pressione e facendo sentire di più la bellezza della maglia azzurra”.