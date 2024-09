Us Open , Paolini eliminata dalla Muchova

Finisce agli ottavi di finale di finale il cammino di Jasmine Paolini agli Us Open: l’italiana perde 2-0 contro Karolina Muchova e saluta il torneo statunitense con un po’ di amaro in bocca. Tanta aggressività e profondità di colpi in avvio di match per la toscana, che subisce però il rientro prepotente dell’avversaria, oggi particolarmente ispirata. La ceca si conferma una bestia nera per Paolini, mai vincente in carriera contro Muchova che affronterà una tra Caroline Wozniacki e Beatriz Haddad Maia.