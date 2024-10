Champions League: Bayer Leverkusen-Milan 1-0, decide Boniface

Nella seconda giornata di Champions League il Bayer Leverkusen batte 1-0 il Milan. Primo tempo con i rossoneri timidi subiscono il gioco del tedeschi e rischiano in un paio di occasioni di andare in svantaggio. Nella rirpesa al (51′) , il Bayer passa in vantaggio grazie a una rete di Boniface: Garcia pesca in area Grimaldo che, lasciato colpevolmente solo, calcia a botta sicura. Maignan compie l’ennesimo super intervento ma la sfera arriva a Boniface che da due passi insacca. Incassato il gol i Rossoneri , vengono fuori alla distanza e vanno più volte vicino al pareggio e nel finale Theo Hernandez colpisce una clamorosa traversa. In pieno recupero proteste rossonere per un rigore non concesso per fallo su Loftus-Cheek. Per la squadra di Fonseca, ancora a 0 punti, matura così la seconda sconfitta dopo quella casalinga col Liverpool. Il Leverkusen, invece, conquista il secondo successo di fila e rimane a punteggio pieno. Prossimo impegno a SanSiro mercoledì 23 ottobre contro il Bruges.

IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-MILAN 1-0

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky 7; Tapsoba 6,5, Tah 6,5, Hincapié 7; Frimpong 6, Xhaka 6,5, Garcia 6,5 (30′ st Andrich sv), Grimaldo 7 (44′ st Belocian sv); Adli 6,5, Wirtz 7 (44′ st Tella sv); Boniface 7,5 (30′ st Terrier sv). A disp.: Kovar, Lomb, Hofmann, Arthur, Schick, Mukiele. All. Xabi Alonso.

Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Emerson 5, Gabbia 6, Tomori 5,5, Theo Hernandez 6,5; Fofana 6, Loftus-Cheek 5; Pulisic 5,5 (34′ st Chukwueze sv), Reijnders 5,5, Leao 5; Abraham 5 (17′ st Morata 6,5). A disp.: Nava, Torriani, Calabria, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Okafor. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Sandro Scharer (SUI).

Marcatori: 6′ st Boniface (L)

Ammoniti: Garcia, Frimpong (L), Morata, Chukwueze, Tomori (M)