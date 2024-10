Champions League : l’Inter cala il poker 4-0 alla Stella Rossa

La seconda giornata di Champions League sorride all’Inter che a a San Siro batte la Stella Rossa 4-0. nerazzurri salgono a quota 4 punti in classifica. Di Calhanoglu su punizione (11′), Arnautovic (59′), Lautaro (71′) e rigore di Taremi (81′) le reti

Inzaghi si affida a qualche tournover schierando Aranautovi e Taremi in attacco , lasciando a riposo Thuram e Lautaro. Anche a centrocampo titolare dal primo minuto l’ex Napoli Zielinski in coppia con Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo e Frattesi in panchina.

Inizio match con l Nerazzurri aggressivi , la pressione frutta il vantaggio con Arnautovic Arnautovic al 4′, ma la rete dell’austriaco, sugli sviluppi di una palla inattiva da destra, viene annullata per la posizione di offside dello stesso attaccante.All’11’ Calhanoglu diventa prtagonista con la rete del vantaggio: punizione destro a incrociare leggermente deviato, il pallone bacia il palo di Glazer e vantaggio Al 22′ colpo di testa di Dumfries palla in fondo alla rete e gol annullato posizione di fuorigioco dell’esterno olandese. La Stella Rossa risponde grazie ad un ‘errore di pavard , con Sommer che si supera evitando di capitolare. Prima del riposo , Mkhitaryan spreca il raddoppio da pochi passi da Glazer, la conclusione si spegne alta.

Nella seconda frazione la Stella Rossa parte più aggressiva, sezna alcun esito . Al 59′, su pallone perso di Krunic su pressione di Taremi, arriva il raddoppio nerazzurro con Arnautovic che di piattone batte Galzer. Il portiere serbo evita il tris al 62′ su Carlos Augusto. Gol che arriva al 71′ con Lautaro appena entrato: errore in disimpegno di Spajic , Taremi recupera la palla e serve il’Toro’ per il gol del 3-0. All’81’ questa volta è Lautaro a servire Taremi scambia il favore all’iraniano cedendogli il tiro dagli 11 metri conquistato per fallo di Drkusic, con Taremi che sigla il poker.

IL TABELLINO

INTER-STELLA ROSSA 4-0

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6, De Vrij 6,5 (19′ st Acerbi 6,5), Bastoni 6,5 (29′ st Bisseck 6,5); Dumfries 6,5, Zielinski 6,5, Calhanoglu 7 (25′ st Asllani 6), Mkhitaryan 6,5 (19′ st Frattesi 6,5), Carlos Augusto 6; Taremi 7,5, Arnautovic 7 (19′ st Lautaro 7)

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Thuram, Dimarco, Darmian

Allenatore: S. Inzaghi 7

Stella Rossa (4-2-3-1): Glazer 5,5; Djiga 5, Drkusic 5 (44′ st Rodic sv), Spajic, 4,5 Seol 5,5; Elsnik 5,5, Krunic 5 (44′ st Gomes sv); Silas 5 (25′ st Ilic L. 5), Maksimovic 5,5 (25′ st Radonjic 5,5), Olayinka 5,5; Ndiaye 5,5 (25′ st Duarte 5,5)

A disposizione: Ilic M., Gutesa, Kanga, Katai, Milson, Lekovic, Prutsev

Allenatore: Milojevic 5,5

Arbitro: Zwayer (Germania)

Marcatori: 11′ Calhanoglu (I), 14′ st Arnautovic (I), 26′ st Lautaro (I), 36′ st rig. Taremi (I)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), De Vrij (I), Elsnik (S)