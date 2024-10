Milan , Fonseca:”su Loftus -Cheek era calcio di rigore”

Seconda sconfitta in Champions League del Milan , col Bayer Leverkusen i Rossoneri restano ancoira a con zero punti .Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di Sky, non ci sono dubbi: “E’ rigore, l’intervento su Loftus-Cheek è sulla linea, perchè non è intervenuto il Var . A me non piace parlare di arbitri, non sono scuse, ma non ha mai esitato nelle decisioni contro di noi”.

“E’ la partita che mi è piaciuta di più in stagione da quando sono qui. Principalmente nel secondo tempo abbiamo fatto una gara fantastica, abbiamo creato tanto e non era facile contro una squadra come il Bayer Leverkusen”.