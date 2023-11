Napoli : quando torna Osimhen?

I tifosi aspettano aspettano il ritorno di Victor Osimhen.(Foto di Antonio Fraioli)

Victor Osimhen si trova in Nigeria , dopo il permesso concessogli dal presidente Aurelio De Laurentiis, e sta svolgendo un programma medico personalizzato per recuperare dallo stiramento al bicipite femorale accusato in occasione della sfida della sua nazionale contro l’Arabia Saudita . Presumibilmente rivedrà il campo a fine novembre, in occasione della sfida con l’Atalanta (così riporta la Gazzetta dello Sport).

Oltre al recupero fisico , rimane in stand-by il rinnovo contrattuale dell’attaccante con il club partenopeo , la volontà di De Laurentiis è quella di accelerare i tempo per non ritrovarsi a giugno ad un anno dalla scadenza. Se la situazione rimanesse questa, il numero uno degli azzurri sarebbe costretto ad abbassare il prezzo. Ecco allora che il rinnovo ponte di una stagione appare come la soluzione per accontentare tutti: negli scorsi mesi, nonostante gli incontri, non si è però arrivato a nulla. Il clima tra le parti non è dei più sereni: l’addio nella prossima finestra estiva dei trasferimenti è quasi una certezza.