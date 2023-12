Serie B : Al Barbera colpo del Catanzaro 2-1 al Palermo

Nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie B crolla ancora il Palermo, sconfitto 2-1 tra le mura del Barbera per mano del Catanzaro. Gli ospiti aprono le danze al 44’ con Iemmello, e raddoppiano al 49’ con Biasci. Inutile per i rosanero il gol di Stulac all’82’. Quarta sconfitta nelle ultime sette giornate per Corini, al netto di una sola vittoria, mentre i calabresi salgono momentaneamente al terzo posto in classifica.

