Coppa Italia: Milan Cagliari 4-1

Il Milan batte il Cagliari con il punteggio di 4-1 e accede ai quarti finali di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Atalanta-Sassuolo, in programma stasera alle 18. Apre le marcature Jovic al 29’ su cross di Theo Hernandez, poi al 42’ il francese si ripete con una discesa da urlo e serve il serbo, che fa doppietta. Al 50′ cala il tris Chaka Traorè, poi Azzi segna all’88’ e Leao chiude i conti al 91′.

IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 4-1

Milan (4-2-3-1): Mirante 6; Calabria 6 (dal 16’ st Florenzi 6), Simic 6, T.Hernandez 8, Jimenez 7 (dal 35’ st Bartesaghi sv); Adli 6.5, Reijnders 6.5 (dal 35’ st Zeroli sv); Chukwueze 5, Romero 5.5 (dal 25’ st Pulisic 6.5), C.Traoré 6.5 (dal 25’ st Leao 7); Jovic 7.5. A disposizione: Nava, Maignan, Kjaer, Nsiala Makengo, Loftus-Cheek, Giroud. All. Pioli

Cagliari (4-3-1-2); Radunovic 4; Di Pardo 5 (dal 27’ st Zappa 5), Wieteska 5, Hatzidiakos 4.5, Obert 5.5; Deiola 5.5, Makoumbou 5, Jankto 5 (dal 18’ st Azzi 6.5); Mancosu 5.5 (dal 27’ st Sulemana 6); Luvumbo 6, Petagna 6 (dal 18’ st Pereiro 6). A disposizione Scuffet, Aresti, Capradossi, Goldaniga, Viola, Oristanio. All. Ranieri

Arbitro: Prontera

Marcatori: 29’, 42’ Jovic (M), 50’ Chaka Traorè (M), 88’ Azzi (C ), 91’ Leao (M)

Ammoniti: Di Pardo (C), Deiola (C), Azzi (C)