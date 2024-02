Italiano, Fiorentina:”Perdere non ci sta per il secondo tempo che abbiamo fatto.

Vincenzo Italiano mastica amaro , dopo la sconfitta nel finale con il Lecce , che allontana dalla lotta per il quarto posto.

” C’è macata la furbizia, in più questa partita non la perdi mai. Al 44° abbiamo la palla noi in mezzo al campo, se poi su certe situazioni non riesci a far bene accade quello che è accaduto. Perdere non ci sta per il secondo tempo che abbiamo fatto. Abbiamo avuto la palla del 3-1 con Parisi e abbiamo preso la traversa con Belotti. Perdere questa partita è troppo. Serve maturità per tenere palla negli ultimi secondi e tenere partite sul finale di gara – ha commentato l’allenatore della Viola in conferenza stampa –