Rugby , Sei Nazioni: irlanda , a valanga con la Francia (38-17)

Match inaugurale del Sei nazioni 2024, ha visto il successo dell’Irlanda Vs la Francia 38-17.

L’Irlanda campione in carica costretta a giocare con un uomo in meo (espulso Willems)l’Irlanda campione in carica impone la propria legge sul campo della Francia, pretendente numero 1 al titolo ma costretta a giocare per un’ora con l’uomo in meno (rosso a Willemse) Il risultato finale 38-17 pesa come un macigno: 5 punti in classifica all’Irlanda, 0 alla Francia.

Il tabellino di Francia-Irlanda 17-38

FRANCIA: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Yoram Moefana, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt (c), 7 Charles Ollivon, 6 Francois Cros, 5 Paul Willemse, 4 Paul Gabrillagues, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille

Panchina: 16 Julien Marchand, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Posolo Tuilagi, 20 Paul Boudehent, 21 Cameron Woki, 22 Nolann Le Garrec, 23 Louis Bielle-Biarrey

IRLANDA: 15 Hugo Keenan, 14 Calvin Nash, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Jack Crowley, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony (c), 5 Tadhg Beirne, 4 Joe McCarthy, 3 Tadhg Furlong, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter

Panchina: 16 Ronan Kelleher, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 James Ryan, 20 Ryan Baird, 21 Jack Conan, 22 Conor Murray, 23 Ciaran Frawley

Arbitro: Karl Dickson (Inghilterra)

Punti: 7′ calcio Crowley (I), 16′ meta Gibson-Park, tr. Crowley (I), 27′ calcio Ramos (F), 30′ Beirne, tr. Crowley (I), 40′ meta Penaud, tr. Ramos (F), 46′ meta Nash, tr. Crowley (I), 53′ meta Gabrillagues, tr. Ramos (F), 62′ meta Sheehan, tr. Crowley (I), 78′ meta Kelleher, tr. Crowley (I).

Cartellini: 9′ giallo a Paul Willemse (F), 32′ rosso a Paul Willemse (F), 53′ giallo a O’Mahony (I)