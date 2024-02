Rugby , Sei Nazioni: Italrugby a testa alta sconfitta dall’Inghilterra 27-24

Debutto della nazionale italiana di Rugby con una sconfitta (27-24) contro l’Inghilterra . Gli azzurri hanno disputato una buona gara , sforando l’impresa nel 6 Nazioni. Allo stadio Olimpico match piacevole e ricco di emozion. o. Dopo un avvio da sogno, gli azzurri pagano un secondo tempo complicato, salvato nel finale dalla meta di Ioane che ha regalato il punto di bonus alla squadra di Quesada. Si replica domenica a Dublino contro l’Irland.-

Italia-Inghilterra 24-27 i marcatori

Marcatori: 4′ Allan (I, cp), 11′ Garbisi A. (I, m) Allan, 15′ Ford (IN, cp), 19′ Daly (IN, m), 26′ Allan (IT, m) Allan, 33′ Ford (IN, cp), 33′ Ford (IN, cp), 44′ Mitchell (IN, m) Ford, 53′ Ford (IN, cp), 67′ Ford (IN, cp), 84′ Ioane (I, m) Garbisi P.