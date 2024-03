Claudio Ranieri soddisfatto ai microfoni di Dazn dopo il successo del Cagliari in casa dell’Empoli:

“Era importante vincere questa gara .L’Empoli è un’ottima squadra che gioca in velocità.La gara è stata una partita brutta, sporca e cattiva e dovevamo fare così per non farli giocare bene. La salvezza? Dipende da noi uscirne, i punti ci sono ma dobbiamo andarceli a prendere non so come e dove, dipende da noi e da quanta voglia abbiamo voglia di soffrire”.