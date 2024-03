Verona , Baroni:” è dura ma ci siamo”

Marco Baroni si gode la vittoria (1-0) contro il Sassuolo. Il tecnico scaligero esprime fiducia per il prosiego della stagione con l’obiettivo salvezza da raggiungere.

“Sono contento per i ragazzi e per i tifosi, ma non abbiamo fatto niente. E’ ancora lunga -ha spiegato il tecnico del Verona -. Oggi era un crocevia ed era importante il risultato. Abbiamo vinto attraverso una partita di sofferenza”. “Loro hanno grande qualità e noi abbiamo speso anche tanto dal punto di vista nervoso. Ho messo dentro i due attaccanti per dare alla squadra la giusta forza per dare fiducia e crederci fino in fondo e i ragazzi hanno risposto bene . Sarà lunga e dura, ma ci siamo”.