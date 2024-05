Conference League: Fiorentina-Bruges 3-2

La Fiorentina batte il Buges nell’andata semifinale Conference League . 3 a 2 il finale del match giocato al Franchi. Parte bene la viola e con Sottil che al (5′) apre le marcature con una grande conclusione dal limite dell’area . Il Bruges reagisce e Vanaken pareggia al 17’ su calcio di rigore (fallo di mano di Biraghi). Belotti riporta avanti i viola al 37’. Il match è intenso i belg, ben organizzati rispondono colpo su colpo. Si va la roiposo con la viola in vantaggio. nela rirpesa il ritmo di gioco non abbassa. Gli ospiti sprecano al 60’ con Jutglà, poi il Bruges rimane in dieci uomini , Onyedika, appena ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo su Beltràn . La Fiorentina si riversa nella metà campo avversaria ma, Thiago al 63’ punisce la squadra di Italiano sfruttando un lancio lungo di Spileers e fa 2-2. La Fiorentina si organizza e Ikoné impegna Jackers con un potente mancino sul primo palo, Belotti manda largo di testa da buona posizione. Italiano inserisce Barak e Nzola a due minuti dalla fine ed è proprio l’ex Spezia a decidere la sfida al 91’, sfruttando un rimpallo in area per colpire prima il palo e poi depositare in rete la ribattuta che mette la Fiorentina avanti nel doppio confronto in vista del ritorno.

IL TABELLINO

Fiorentina-Bruges 3-2

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodó 5, Martinez Quarta 6, Ranieri 5.5, Biraghi 5; Arthur 6 (dal 25’ st M.Lopez 6), Bonaventura 6.5 (dal 43’ st Barak sv); N.Gonzalez 6.5, Beltrán 5.5 (dal 25’ st Ikoné 6.5), Sottil 7.5 (dal 7’ st Kouamé 5.5); Belotti 6.5 (dal 43’ st Nzola 7). A disposizione: Christensen, Kayode, Faraoni, Milenkovic, Parisi, Mandragora, Duncan. All. Italiano.

Bruges (4-2-3-1): Jackers 6,5; Sabbe 6, Spileers 5.5 (dal 48’ st Ordonez sv), Mechele 5.5, Meijer 5.5; Odoi 6 (dal 48’ st Balanta sv), Onyedika 4.5; Skoras 5.5 (dal 21’ st Nielsen 6), Vanaken 6.5, Jutglà 5 (dal 33’ st Vetlesen 6); Thiago 6. A disposizione: Mignolet, Ordónez, De Cuyper, Boyata, Balanta, Zinckernagel, Nusa, Skov Olsen. All. Hayen

Arbitro: Oliver

Marcatori: 5’ Sottil (F), 17’ Vanaken rig. (B), 37’ Belotti (F), 63’ Thiago (B), 91’ Nzola (F)

Ammoniti: N.Gonzalez (F), Martinez Quarta (F), Jackers (B)

Espulsioni: Onyedika (B)