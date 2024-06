Il Como neo-promosso in Serie A giocherà temporaneente al Bentegodi Verona

Il Comune di Verona approva l’inserimento dello stadio bentegodi come sede temporanea della partite casalinghe del Como nella Serie A 2024/2025.

Comunicato stampa

Il Comune di Verona ha accolto la richiesta della società Como 1907 e dell’Amministrazione comunale lariana di poter inserire in sede di iscrizione lo stadio “Marcantonio Bentegodi” come impianto da utilizzare per le partite casalinghe nel campionato 2024/2025 di Serie A.

Lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” è, allo stato attuale, in fase di adeguamento per rispondere ai criteri infrastrutturali richiesti dalla Serie A. I lavori sono previsti durante l’estate e l’ipotesi di durata dei cantieri è fino alla prima settimana di settembre.

Era necessario quindi prevedere una sede alternativa, che l’Amministrazione comunale di Verona, dopo aver ottenuto il nulla osta del Prefetto e in accordo con l’Hellas Verona, titolare della concessione dello stadio Bentegodi, ha deliberato oggi, 31 maggio, in sede di Giunta.

L’ipotesi è che il Como 1907 disputi le prime partite in trasferta, per permettere la fine dei lavori. Qualora questi non fossero ultimati nei tempi previsti, sarà messo a disposizione lo stadio di Verona fino all’adeguamento della stadio Sinigaglia.