Atletica leggera, batterie 100 metri piani: Jacobs sufficientemente si qualifica

Marcell Jacobs, oro sui 100 metri di Tokyo 2021, debutta nella sua seconda Olimpiade a Parigi chiudendo con 10″05 la quinta batteria in seconda posizione nella gara vinta dal nigeriano Kayinsola Ajayi con 10″02,. Il campione olimpico in carica non è sembrato in grande condizione , ache se lacorsa è stata fluida. dDmani sera dalle 20.00 nelle tre semifinali tutto potrebbe cambiare.

L’ altro azzurro in gara Chituru Ali si qualifica a sua volta per la semifinale chiudendo al secondo posto con 10″12, nella seconda batteria vinta dal keniano Ferdinand Omanyala in 10″08.