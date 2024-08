Tennis , niente finale per Musetti battuto da Djokovic

Lorenzo Musetti eliminato da i Novak Djokovic, nonostante gli acciacchi del serbo, deve cedere a un passo dalla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sulla terra rossa del Roland Garros il 22enne di Carrara è stato sconfitto in semifinale per 6-4 6-2 al termine di due ore di gioco nel quale il toscano ha mostrato sprazzi di grande gioco che non sono bastati per evitarsi la finale per il bronzo che lo vedrà impegnato contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Sfida suggestiva invece per Djokovic che affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz per conquistare quell’oro che manca nel suo palmares.