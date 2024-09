Italia: Bastoni rientrato allarme. Spalletti decide: difesa a tre

Nel Centro Tecnico di Coverciano , secondo giornto di allenamenti per la naziobnale azzurra , in vista del match di vernerdì contro la Francia (Mations League): l’unico a svolgere un lavoro a parte, con un preparatore, è stato Moise Kean, mentre sono regolarmente a disposizione tutti gli altri 22, compreso Alessandro Bastoni. Rientrato quindi l’allarme per il difensore dell’Inter, uscito in anticipo venerdì durante la gara con l’Atalanta.

Spalletti, come annunciato da lui stesso in conferenza stampa, varerà la difesa a tre

Con Kean momentaneamente ai box è quasi scontato l’impiego di Retegui come centravanti di riferimento, supportato dal solo Zaccagni se si dovesse optare per il 3-5-2, oppure anche da Pellegrini in un eventuale 3-4-2-1. Gli esterni a centrocampo sarebbero Dimarco e Cambiaso (o in alternativa Di Lorenzo), mentre in mezzo potrebbero agire Fagioli e Frattesi se si giocasse a 2, con Ricci e Tonali pronti a inserirsi nel caso di centrocampo a 3.