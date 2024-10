Conference League: Fiorentina-The News Saints 2-0

Buona la prima in Conference League per la Fiorentina che al Franchi ha battuto 2-0 i gallesi del The News Saints. la squadra di palladino gioca nella mtà campo degli ospiti ma, il gol non arriva. Nella rirpesa il match si sblocca, al 65′ Adli segna il suo primo gol con la nuova maglia con un sinistro nell’angolino, poi Kean raddoppia da pochi passi. Altre occasioni per la viola sventate dal portiere ospite evitano aoi The News Saints di subire la goleada. Il . Nota stonata l’infortunio al ginocchio di Mandragora nel finale del primo tempo.

IL TABELLINO

FIORENTINA-THE NEWS SAINTS 2-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano sv; Kayode 5 (13′ st Dodò 6,5), Moreno 5,5, Biraghi 6, Parisi 6; Mandragora 6 (46′ Richardson 6), Adli 7 (38′ st Cataldi sv); Ikoné 6, Beltran 5 (13′ st Kean 6,5), Sottil 5 (13′ st Gudmundsson 6), Kouamé 5,5. A disp.: Martinelli, De Gea, Bove, Gosens, Colpani, Kouadio, Baroncelli. All.: Palladino 6

The New Saints (4-3-3): Roberts 7; Daniels 5,5, Bodenham 6, Redmond 5,5(37′ st Brobbel); Clark 5 (22′ st McManus 5,5), Smith 5, Williams 5; Bradley 5 (16′ st Marshall 5,5), Wilson 6 (37′ st Cieslewicz sv), Hoiden 5. A disp.: Edwards, Pask, Hudson, Baker, Canavan, Woollam, Jones. All.: Harrison 5,5

Arbitro: Gishamer (Austria)

Marcatori: 20′ st Adli (F), 23′ st Kean (F)

Ammoniti: Williams (T), Kouamé (F)