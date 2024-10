Roma , Juric:”quello che abbiamo fatto non è tutto da buttare”

La Roma esce sconfitta contro l’Elfsborg in Europa League. Ivan Juric al termine del match ai microfoni Sky :” “Non è tutto da buttare, oggi ho visto passi in avanti importanti. Abbiamo fatto tanto per arrivare in fase offensiva, poi devi alzare il livello. Ho visto cose interessanti, gioco, spazi presi bene”.

“La squadra ha fatto tante cose positive, ha mosso bene la palla ma dobbiamo migliorare. Abbiamo subito gol su un rigore in ripartenza, a volte le partite vanno così. Abbiamo tirato tanto e non siamo riusciti a trovare il gol. Anche in situazioni di superiorità non siamo aggressivi per bloccare le ripartenze, parliamo di coperture preventive. È sicuramente un aspetto a migliorare”.