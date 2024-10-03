In evidenza
Trending NowView All

Serie B , designazioni 8° giornata

byRedazione
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0

Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma da venerdì 4 a domenica 6 ottobre.

SAMPDORIA – JUVE STABIA    Venerdì 04/10 h.20.30

MASSIMI

PRENNA – REGATTIERI

IV:      LOVISON

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       MUTO

FROSINONE – CARRARESE    Sabato 05/10 h.15.00

ARENA

BRESMES – MINIUTTI

IV:      TROPIANO

VAR:     MIELE

AVAR:       SANTORO

PISA – CESENA     Sabato 05/10 h.15.00

TREMOLADA

PRETI – ARACE

IV:       RAMONDINO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:        DI VUOLO

SASSUOLO – CITTADELLA    Sabato 05/10 h. 15.00

PERRI (foto)

GARZELLI – TRINCHIERI

IV:     BOZZETTO

VAR:     MINELLI

AVAR:    CAMPLONE

SPEZIA – REGGIANA    Sabato 05/10 h. 15.00

BONACINA

FONTANI – PASCARELLA

IV:      IACOBELLIS

VAR:     NASCA

AVAR:     GHERSINI

CATANZARO – MODENA    h. 15.00

COLLU

DEL GIOVANE – BELSANTI 

IV:     MANZO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      MONALDI

COSENZA – SUDTIROL    h. 15.00

PERENZONI

LO CICERO – TRASCIATTI

IV:       TOTARO

VAR:     FOURNEAU

AVAR:     PAGNOTTA

CREMONESE – BARI    h. 15.00

MANGANIELLO

LOMBARDO – MASSARA

IV:     MADONIA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       VOLPI

MANTOVA – BRESCIA     h. 15.00

FABBRI

DI GIOIA – BIFFI

IV:       D’EUSANIO

VAR:      SERRA (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

AVAR:      MIELE (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

PALERMO – SALERNITANA    h. 15.00

DIONISI

ROCCA – NIEDDA

IV:     MILONE

VAR:     PICCININI

AVAR:      GUALTIERI

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
You May Also Like